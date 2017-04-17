Нападающий с ножом ранил бойца Нацгвардии в Киевской области

Как сообщили в пресс-службе, правоохранители установили, что 25-летний боец ​​Нацгвардии, поздно вечером выгуливая у дома свою собаку, сделал замечание компании молодых людей, которые громко отдыхали. В результате один из парней сначала ударил ножом пса, а затем нанес ножевое ранение в живот мужчине.

"Во время проведения неотложных оперативных мероприятий сотрудники Ирпенского отдела полиции установили и задержали лиц, причастных к совершению данного преступления. Ими оказались местные жители. Установлено, что ножевое ранение нанес один из парней, двое других - опрошены работниками полиции в качестве свидетелей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы от пяти до восьми лет.

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Правоохранители также отметили, что в полицию Киевской области в течение суток поступило 4 сообщения о нанесении ножевых ранений, также более 100 сообщений о семейных ссорах. Во всех случаях конфликты и недоразумения возникали на почве употребления алкогольных напитков. По всем зарегистрированным фактам полиция области проводит соответствующие проверки.