Нападник "Динамо" став претендентом на звання найкращого гравця туру ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Нападник київського "Динамо" Жуніор Мораєс став претендентом на звання найкращого гравця 6-го туру групового етапу Ліги Європи, передає УНН з посиланням на офіційний сайт УЄФА.
Нагадаємо, нападник "Динамо" відзначився хет-триком в заключному матчі груповго етапу Ліги Європи. Крім того, Мораєс – у трійці найкращих бомбардирів Ліги Європи 2017/18 за підсумками групового етапу.
Також додамо, що на звання найкращого гравця також претендують: Аріс Адуріс ("Атлетік"), Джек Вілшер ("Арсенал"), Арлем Ньоере ("Стяуа"), Огнєн Враньєш ("АЕК"), Марін Анічич ("Астана"), Браніслав Івановіч ("Зеніт"), Мануель Фернандеш ("Локомотив").
Як повідомляв УНН, після завершення баталій 6-го туру групового раунду Ліги Європи стали відомими усі учасники наступної стадії, а також їх розподіл перед майбутнім жеребкуванням 1/16 фіналу турніру.