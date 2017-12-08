Нападающий "Динамо" стал претендентом на звание лучшего игрока тура ЛЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес стал претендентом на звание лучшего игрока 6-го тура группового этапа Лиги Европы, передает УНН со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Напомним, нападаюищй "Динамо" отметился хет-триком в заключительном матче группового этапа Лиги Европы. Кроме того, Мораес - в тройке лучших бомбардиров Лиги Европы 2017/18 по итогам группового этапа.
Также добавим, что на звание лучшего игрока также претендуют: Арис Адурис ("Атлетик"), Джек Уилшир ("Арсенал"), Арлем Ньоере ("Стяуа"), Огнен Враньеш ("АЭК"), Марин Аничич ("Астана"), Бранислав Иванович ("Зенит"), Мануэль Фернандес ("Локомотив").
Как сообщал УНН, после завершения баталий 6-го тура группового раунда Лиги Европы стали известны все участники следующей стадии, а также их распределение перед будущим жеребьевкой 1/16 финала турнира.