Нападник "Динамо" Мбокані пропустить матч ЛЄ проти "Янг Бойз"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Нападник київського "Динамо" Дьємерсі Мбокані пропустить матч 4-го туру групового етапу Ліги Європи проти "Янг Бойз", передає УНН з посиланням на прес-службу киян.
Головний лікар ФК “Динамо” (Київ) Леонід Миронов розповів про стан здоров'я Мбокані, який отримав пошкодження у матчі проти "Карпат".
"Після повернення до Києва футболістові було проведено МРТ, яка показала невелике розтягнення м’яза стегна. На відновлення знадобиться близько 3-4 днів. На виїзний матч проти “Янг Бойз” Дьємерсі не поїде, а ось до наступного поєдинку, з “Ворсклою”, буде готуватися нарівні з іншими футболістами", - зазначив лікар.
Нагадаємо, у матчі 14-го туру УПЛ "Динамо" вп'яте поспіль зіграло внічию.