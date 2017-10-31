Нападающий "Динамо" Мбокани пропустит матч ЛЕ против "Янг Бойз"

Главный врач ФК "Динамо" (Киев) Леонид Миронов рассказал о состоянии здоровья Мбокани, который получил повреждение в матче против "Карпат".

"После возвращения в Киев футболисту было проведено МРТ, которая показала небольшое растяжение мышцы бедра. На восстановление понадобится около 3-4 дней. На выездной матч против "Янг Бойз" Дьемерси не поедет, а вот к следующему поединку, с "Ворсклой" будет готовиться наравне с другими футболистами", - отметил врач.

Напомним, в матче 14-го тура УПЛ "Динамо" в пятый раз подряд сыграло вничью.