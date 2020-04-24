Напад військового ЗСУ на товаришів по службі: стали відомі деталі

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КИЇВ. 24 квітня. УНН. Військовослужбовець Збройних сил України, який вчинив стрілянину, в результаті чого один військовий загинув, а двоє отримали поранення, здійснив у бік товаришів по службі 20 пострілів. Про це УНН стало відомо з власних джерел.

Перш ніж військовослужбовці змогли обезброїти стрільця, той випустив у бік трьох інших військових 20 куль.

Причини своїх дій військовий не пояснив, однак, інші військові повідомили, що він зловживав спиртним.

Наразі військовослужбовець затриманий. Після проведення першочергових слідчих дій йому мають обрати запобіжний захід в рамках кримінального провадження відкритого за ст. 115 КК України (умисне вбивство).

Нагадаємо, поблизу села Богданівка, Волноваського району Донецької області військовослужбовець Збройних сил України влаштував стрілянину, в результаті якої загинув один з його товаришів по службі. Відомо, що перед цим військові вживали спиртне.

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