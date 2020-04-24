Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который открыл стрельбу, в результате чего один военный погиб, а двое получили ранения, совершил в сторону сослуживцев 20 выстрелов. Об этом УНН стало известно из собственных источников.
Прежде чем военнослужащие смогли обезброиты стрелка, тот выпустил в сторону трех других военных 20 пуль.
Причины своих действий военный не объяснил, однако, другие военные сообщили, что он злоупотреблял спиртным.
Сейчас военнослужащий задержан. После проведения первоочередных следственных действий ему должны избрать меру пресечения в рамках уголовного производства открытого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).
Напомним, вблизи села Богдановка, Волновахского района Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины устроил стрельбу, в результате которой погиб один из его сослуживцев. Известно, что перед этим военные употребляли спиртное.