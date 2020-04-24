Нападение военного ВСУ на сослуживцев: стали известны детали

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 41560 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 85436 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

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5 марта, 08:02 • 102872 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 129022 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

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4 марта, 14:27 • 129374 просмотра

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 173227 просмотра

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4 марта, 13:25 • 121932 просмотра

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Военнослужащий Вооруженных сил Украины, который открыл стрельбу, в результате чего один военный погиб, а двое получили ранения, совершил в сторону сослуживцев 20 выстрелов. Об этом УНН стало известно из собственных источников.

Прежде чем военнослужащие смогли обезброиты стрелка, тот выпустил в сторону трех других военных 20 пуль.

Причины своих действий военный не объяснил, однако, другие военные сообщили, что он злоупотреблял спиртным.

Сейчас военнослужащий задержан. После проведения первоочередных следственных действий ему должны избрать меру пресечения в рамках уголовного производства открытого по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

Напомним, вблизи села Богдановка, Волновахского района Донецкой области военнослужащий Вооруженных сил Украины устроил стрельбу, в результате которой погиб один из его сослуживцев. Известно, что перед этим военные употребляли спиртное.

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