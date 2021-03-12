Напад піратів біля берегів Африки: у МЗС заявили, що українців не було на борту судна

Цитата:

"За інформацією судновласника, громадян України не було на борту судна Davide B, на яке напали пірати у Гвінейській затоці", - написав Ніколенко у Twitter.

Деталі

Така заява від МЗС України з'явилася після повідомлення ЗМІ, що біля берегів Беніну на заході Африки 15 членів екіпажу танкера були викрадені піратами, а серед членів екіпажу нібито були громадяни України.

Доповнення

За даними МЗС України, протягом року - з березня 2020-го по березень 2021 року - вдалось звільнити 1600 громадян, які були засуджені в інших країнах за різними статтями обвинувачення. Зокрема, звільнено понад 30 громадян з піратського та терористичного полону.