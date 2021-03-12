Нападение пиратов у берегов Африки: в МИД заявили, что украинцев не было на борту судна
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе у берегов Африки. Такой комментарий после информации о возможном пребывании украинцев на борту танкера обнародовал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает УНН.
Цитата:
"По информации судовладельца, граждан Украины не было на борту судна Davide B, на которое напали пираты в Гвинейском заливе", - написал Николенко в Twitter.
Детали
Такое заявление от МИД Украины появилась после сообщения СМИ, что у берегов Бенина на западе Африки 15 членов экипажа танкера были похищены пиратами, а среди членов экипажа якобы были граждане Украины.
Дополнение
По данным МИД Украины, в течение года - с марта 2020-го по март 2021 года - удалось освободить 1600 граждан, которые были осуждены в других странах по разным статьям обвинения. В частности, освобождены более 30 граждан из пиратского и террористического плена.