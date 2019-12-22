Напад на сина першого президента Грузії: стан Гамсахурдіа стабільно важкий
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Сину першого президента Грузії Цотне Гамсахурдія проведена комп'ютерна томографія. Як повідомляють в клініці Хечінашвілі, стан пацієнта залишається стабільно важким, передає УНН із посиланням на "Грузія.Online".
“Стан пацієнта, як і раніше, стабільно важкий. Нічого не змінилося ”, - заявляють в клініці.
Нагадаємо, син першого президента Грузії Звіада Гамсахурдія Цотне Гамсахурдія був поранений 17 грудня. П’яти особам, затриманим за звинуваченням в умисному вбивстві, звинувачення пред’явлені сьогодні. Звинувачення в спробі умисного вбивства, крім Тато Гарібашвілі пред’явлено ще одній особі.
“За фактом спроби умисного вбивства Цотне Гамсахурдія кваліфікація уточнена двом із затриманих: Т.Г. 1991 року народження і Г.С. 1991 року народження. Їх вина обтяжена. Звинувачення їм пред’явлені по „д“ підпункту статті 19-109 КК Грузії (спроба навмисного вбивства при обтяжуючих обставинах, вчинене групою осіб).
Ще трьом особам: Т.К. 1990 року народження, П.К. 1982 року народження і К.Ч. 1973 року народження пред’явлено звинувачення по 3-й частині статті 376 КК Грузії, що має на увазі неповідомлення про особливо тяжкий злочин”, - заявляють в МВС.