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Актуальне
МВС Грузії затримали п’ятьох підозрюваних у нападі на сина першого президента

МВС Грузії затримали п’ятьох підозрюваних у нападі на сина першого президента

Київ • УНН

 • 11235 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Грузії затримала п’ятьох підозрюваних у нападі на сина першого президента Грузії Цотне Гамсахурдіа. Про це УНН повідомляє з посиланням на Грузія-Онлайн.

"Міністерство внутрішніх справ затримало п'ятьох осіб у справі щодо поранення сина першого президента Грузії Цотне Гамсахурдіа. Як повідомляють у відомстві, одна особа затримана за звинуваченням у спробі вбивства, інші чотири - за звинуваченням у приховуванні тяжкого злочину", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі слідством встановлено, що 19 грудня затриманий за звинуваченням у спробі вбивства Т.Г. на підставі словесної образи під час перепалки завдав кілька поранень гострим предметом й зник з місця злочину.

"Співробітники швидкої медичної допомоги перевезли Цотне Гамсахурдіа в лікарню, де йому була проведена невідкладна операція. МВС повідомляє, що всі п'ятеро були затримані через кілька годин після події "по гарячому сліду", - зазначається в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, стан здоров'я сина першого президента Грузії після замаху залишається важким.

Нагадаємо, що на Цотне Гамсахурдіа 19 грудня було здійснено напад. Кілька людей завдали йому ножові рани. У МВС порушено кримінальну справу, розпочато слідство.

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