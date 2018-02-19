Напад на поліцейського: МВС не надсилало ВРП офіційних звернень щодо дій судді

КИЇВ. 19 лютого. УНН. До Вищої ради правосуддя не надходило офіційних письмових звернень щодо вчинення суддею Шевченківського районного суду Києва, який відпустив нападника на поліцейського, дисциплінарних порушень. Про це сьогодні сказав голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час екстреного засідання Ради, передає УНН.