Напад на поліцейського: МВС не надсилало ВРП офіційних звернень щодо дій судді

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Київ • УНН

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. До Вищої ради правосуддя не надходило офіційних письмових звернень щодо вчинення суддею Шевченківського районного суду Києва, який відпустив нападника на поліцейського, дисциплінарних порушень. Про це сьогодні сказав голова Вищої ради правосуддя Ігор Бенедисюк під час екстреного засідання Ради, передає УНН.

“У цьому конкретному випадку, хочу сказати, що звернення до Вищої ради правосуддя стосовно дисциплінарних порушень суддею не було. Тому жодної реакції щодо дій судді у Вищій раді правосуддя зараз не буде, якщо не буде відповідного звернення”, — наголосив він.

Бенедисюк зазначив, що коли до Ради надійде письмове звернення щодо дій судді Шевченківського райсуду, яка відпустила нападника на поліцейського біля Солом’янського суду столиці, то його буде розглянуто.

“Якщо будуть порушення, витребуємо матеріали справи, подивимося як діяв суддя, як розглядалося це клопотання. Якщо порушень у судді не було, він до відповідальності притягнутий не буде”, — сказав він.

Водночас, наголосив голова ВРП, якщо суддя ухвалив незаконне рішення, воно може бути розглянуте апеляційною інстанцією і скасоване в законному порядку.

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що попросив скликати позачергове засідання Кабінету міністрів і планує внести на розгляд уряду питання про припинення охорони судів співробітниками Національної поліції і Національної гвардії.

У свою чергу Вища рада правосуддя категорично не сприймає публічні заяви керівництва Міністерства внутрішніх справ України стосовно відмови виконувати функції з охорони судів, а вимоги ухвалити певне рішення є втручанням і тиском на судову систему.

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