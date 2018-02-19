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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 66742 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 81898 просмотра

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 84631 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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10 марта, 15:15 • 108496 просмотра

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Нападение на полицейского: МВД не направляло ВСП официальных обращений относительно действий судьи

Нападение на полицейского: МВД не направляло ВСП официальных обращений относительно действий судьи

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. В Высший совет правосудия не поступало официальных письменных обращений о совершении судьей Шевченковского районного суда Киева, который отпустил нападающего на полицейского, дисциплинарных нарушений. Об этом сказал председатель Высшего совета правосудия Игорь Бенедисюк во время экстренного заседания Совета, передает УНН.

"В этом конкретном случае, хочу сказать, что обращение в Высший совет правосудия в отношении дисциплинарных нарушений судьей не было. Поэтому никакой реакции в отношении действий судьи в Высшем совете правосудия сейчас не будет, если не будет соответствующего обращения", - подчеркнул он.

Бенедисюк отметил, что когда в Совет поступит письменное обращение относительно действий судьи Шевченковского райсуда, которая отпустила нападающего на полицейского у Соломенского суда столицы, то оно будет рассмотрено.

"Если будут нарушения, истребуем материалы дела, посмотрим как действовал судья, как рассматривалось это ходатайство. Если нарушений в судьи не было, он к ответственности привлечен не будет", - сказал он.

В то же время, подчеркнул председатель ВСП, если судья принял незаконное решение, оно может быть рассмотрено апелляционной инстанцией и отменено в законном порядке.

Напомним, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что попросил созвать внеочередное заседание Кабинета министров и планирует внести на рассмотрение правительства вопрос о прекращении охраны судов сотрудниками Национальной полиции и Национальной гвардии.

В свою очередь Высший совет правосудия категорически не приемлет публичные заявления руководства Министерства внутренних дел Украины относительно отказа выполнять функции по охране, а требования принять определенное решение является вмешательством и давлением на судебную систему.

Украинские Национальные Новости

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