Напад на підлітків-хасидів в Умані: обвинувальний акт стосовно хулігана направили до суду

"Прокурорами Уманської місцевої прокуратури забезпечено процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення хуліганських дій по відношенню до неповнолітнього громадянина Держави Ізраїль та прийнято рішення про його завершення. Наразі обвинувальний акт стосовно жителя м. Умань за ч. 1 ст. 296 КК України направлено до суду", - повідомили в прокуратурі.

За інформацією правоохоронців, за вчинений проступок особі загрожує покарання у виді штрафу від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до п'яти років.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в ніч на 18 жовтня в Умані група з трьох невідомих завдала ножове поранення 17-річному брацлавському хасиду.

Раніше напад на іноземців засудив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.