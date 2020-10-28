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Нападение на подростков-хасидов в Умани: обвинительный акт в отношении хулигана направили в суд

Нападение на подростков-хасидов в Умани: обвинительный акт в отношении хулигана направили в суд

Киев  •  УНН

 • 12050 просмотра

КИЕВ. 28 октября. УНН. Прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт в отношении хулигана, напавшего на несовершеннолетнего гражданина Государства Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, передает УНН.

"Прокурорами Уманской местной прокуратуры обеспечено процессуальное руководство в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего гражданина Государства Израиль и принято решение о его завершении. Сейчас обвинительный акт в отношении жителя г. Умань по ч. 1 ст. 296 УК Украины направлен в суд", - сообщили в прокуратуре.

По информации правоохранителей, за совершенный проступок лицу грозит наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 18 октября в Умани группа из трех неизвестных нанесла ножевое ранение 17-летнему брацлавскому хасиду.

Ранее нападение на иностранцев осудил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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