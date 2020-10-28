Нападение на подростков-хасидов в Умани: обвинительный акт в отношении хулигана направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Прокуратура Черкасской области направила в суд обвинительный акт в отношении хулигана, напавшего на несовершеннолетнего гражданина Государства Израиль. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры, передает УНН.
"Прокурорами Уманской местной прокуратуры обеспечено процессуальное руководство в уголовном производстве, внесенном в Единый реестр досудебных расследований по факту совершения хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего гражданина Государства Израиль и принято решение о его завершении. Сейчас обвинительный акт в отношении жителя г. Умань по ч. 1 ст. 296 УК Украины направлен в суд", - сообщили в прокуратуре.
По информации правоохранителей, за совершенный проступок лицу грозит наказание в виде штрафа от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.
Напомним, ранее стало известно, что в ночь на 18 октября в Умани группа из трех неизвестных нанесла ножевое ранение 17-летнему брацлавскому хасиду.
Ранее нападение на иностранцев осудил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.