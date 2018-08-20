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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Напад на мерію Харкова: повідомили про стан пораненого охоронця

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Охоронець, який був поранений внаслідок нападу на будівлю Харківської міськради, досі перебуває в тяжкому стані, його прооперували. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Харківській області Олег Бех, передає УНН.

Напад на мерію Харкова: повідомили про стан пораненого охоронця

"Охоронець в тяжкому стані, він прооперований. Він лишився одного органу, на даний час він перебуває в реанімації, ми сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо з ним поспілкуватись. Однак наразі він знаходиться у важкому стані", - повідомив Бех.

За словами Беха, всього в будівлі тоді перебували три охоронця – двоє були на зміні та ще один відпочивав.

Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.

У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.

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