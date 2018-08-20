Нападение на мэрию Харькова: сообщили о состоянии раненого охранника
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Охранник, который был ранен в результате нападения на здание Харьковского горсовета, до сих пор находится в тяжелом состоянии, его прооперировали. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.
"Охранник в тяжелом состоянии, он прооперирован. Он лишился одного органа, в настоящее время он находится в реанимации, мы надеемся, что в ближайшее время мы сможем с ним пообщаться. Однако сейчас он находится в тяжелом состоянии", - сообщил Бех.
По словам Беха, всего в здании тогда находились три охранника - двое были на смене и еще один отдыхал.
Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.
В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.