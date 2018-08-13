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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Напад на ломбард у Києві: відкрито два кримінальних провадження

Київ • УНН

 • 11429 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. За фактом збройного нападу на ломбард у Києві, внаслідок якого загинув охоронець, правоохоронці відкрили два кримінальних провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Напад на ломбард у Києві: відкрито два кримінальних провадження

"За цим фактом розпочаті кримінальні провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.

Правоохоронці також вилучили відео з камер спостереження, що встановлені у приміщенні та біля входу у магазин.

Наразі встановлюються всі учасники та обставини інциденту. Речові докази, вилучені з місця події, направлять на експертизу.

Нагадаємо, увечері 12 серпня троє, за даними свідків, зловмисників у масках вдерлися до ломбарду на вулиці Данила Щербаківського у Києві, де застрелили охоронця і вкрали коштовності. Злочинці втекли на автомобілі, який потім знайшли спаленим. Нападників розшукують.

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