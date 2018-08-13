Напад на ломбард у Києві: відкрито два кримінальних провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. За фактом збройного нападу на ломбард у Києві, внаслідок якого загинув охоронець, правоохоронці відкрили два кримінальних провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу столичної поліції.
"За цим фактом розпочаті кримінальні провадження за п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України та за ч. 4 ст. 187 (Розбій) Кримінального кодексу України", - повідомили у поліції.
Правоохоронці також вилучили відео з камер спостереження, що встановлені у приміщенні та біля входу у магазин.
Наразі встановлюються всі учасники та обставини інциденту. Речові докази, вилучені з місця події, направлять на експертизу.
Нагадаємо, увечері 12 серпня троє, за даними свідків, зловмисників у масках вдерлися до ломбарду на вулиці Данила Щербаківського у Києві, де застрелили охоронця і вкрали коштовності. Злочинці втекли на автомобілі, який потім знайшли спаленим. Нападників розшукують.