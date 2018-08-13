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Нападение на ломбард в Киеве: открыто два уголовных производства

Киев • УНН

 • 11429 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. По факту вооруженного нападения на ломбард в Киеве, в результате которого погиб охранник, правоохранители открыли два уголовных производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу столичной полиции.

Нападение на ломбард в Киеве: открыто два уголовных производства

"По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Правоохранители также изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и у входа в магазин.

Устанавливаются все участники и обстоятельства инцидента. Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направят на экспертизу.

Напомним, вечером 12 августа трое, по данным свидетелей, злоумышленников в масках ворвались в ломбард на улице Данилы Щербаковского в Киеве, где застрелили охранника и украли драгоценности. Преступники скрылись на автомобиле, который потом нашли сожженным. Нападавших разыскивают.

Украинские Национальные Новости

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