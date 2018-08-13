Нападение на ломбард в Киеве: открыто два уголовных производства

"По данному факту возбуждено уголовное производство по п. 6 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Правоохранители также изъяли видео с камер наблюдения, установленных в помещении и у входа в магазин.

Устанавливаются все участники и обстоятельства инцидента. Вещественные доказательства, изъятые с места происшествия, направят на экспертизу.

Напомним, вечером 12 августа трое, по данным свидетелей, злоумышленников в масках ворвались в ломбард на улице Данилы Щербаковского в Киеве, где застрелили охранника и украли драгоценности. Преступники скрылись на автомобиле, который потом нашли сожженным. Нападавших разыскивают.