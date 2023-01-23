Напад на Капітолій 6 січня: присяжні визнали винним чоловіка, який поставив ноги на стіл в офісі Ненсі Пелосі

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 3046 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 12983 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 25816 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 36233 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 63709 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 47235 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 97863 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 72676 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 60960 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119249 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.3м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 40997 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 31851 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 83585 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 30777 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 26904 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 63711 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 83793 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 97866 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 222280 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 272044 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 27064 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 30934 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 28343 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 32662 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 48170 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Напад на Капітолій 6 січня: присяжні визнали винним чоловіка, який поставив ноги на стіл в офісі Ненсі Пелосі

Київ • УНН

 • 1397546 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Жителя Арканзасу, якого сфотографували, коли той поклав ноги на стіл у кабінеті тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі під час нападу на Капітолій 6 січня 2021 року, було засуджено за вісьмома пунктами присяжними у Вашингтоні в понеділок, повідомляє УНН.

Напад на Капітолій 6 січня: присяжні визнали винним чоловіка, який поставив ноги на стіл в офісі Ненсі Пелосі

Деталі

Обвинувальний вирок було винесено Річарду "Біго" Барнетту.

62-річний Барнетт із Граветта, штат Арканзас, був одним із перших, хто був заарештований після того, як прихильники колишнього президента Дональда Трампа штурмували Капітолій у невдалій спробі перешкодити Конгресу підтвердити перемогу Джо Байдена на виборах.

Його фотографія, на якій він стоїть на столі в офісі Пелосі, стала вірусною за кілька днів після нападу.

В інтерв'ю засобам масової інформації після нападу він сказав: "Я поклав четвертак їй на стіл, хоча вона, чорт забирай, того не варта. І я залишив їй записку на її столі, в якій говориться: "Ненсі, Біго був тут, ти, с**а".

Він також взяв зі столу конверт, адресований іншому члену Конгресу та підписаний Пелосі цифровим підписом.

Присяжні визнали Барнетта винним у восьми злочинах, включаючи крадіжку державного майна та перешкоджання офіційному розгляду. Перешкода офіційному розгляду може призвести до 20 років позбавлення волі.

У своїх свідченнях Барнетт визнав, що поводився погано, але наполягав на тому, що не розуміє, що Конгрес засвідчував голоси виборців і стверджував, що не усвідомлював, що перебуває в зоні обмеженого доступу, повідомляє Wall Street Journal.

Пояснюючи знамениту фотографію, він сказав присяжним: "Ось так я сиджу за своїм столом вдома", - повідомила газета.

Барнетт, виступаючи перед будівлею суду після винесення вироку, сказав журналістам, що він не отримав справедливого судового розгляду, бо не мав присяжних з його "рівних", згідно з відео його виступу від CBS News.

На запитання, що він мав на увазі, адвокат Барнетта сказав, що його клієнт не мав присяжних, які складаються з "людей з Арканзасу... або присяжних, політичний склад яких був би таким, як у решті Сполучених Штатів".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,459.00
Tesla
$258.37
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11