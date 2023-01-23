Напад на Капітолій 6 січня: присяжні визнали винним чоловіка, який поставив ноги на стіл в офісі Ненсі Пелосі

Деталі

Обвинувальний вирок було винесено Річарду "Біго" Барнетту.

62-річний Барнетт із Граветта, штат Арканзас, був одним із перших, хто був заарештований після того, як прихильники колишнього президента Дональда Трампа штурмували Капітолій у невдалій спробі перешкодити Конгресу підтвердити перемогу Джо Байдена на виборах.

Його фотографія, на якій він стоїть на столі в офісі Пелосі, стала вірусною за кілька днів після нападу.

В інтерв'ю засобам масової інформації після нападу він сказав: "Я поклав четвертак їй на стіл, хоча вона, чорт забирай, того не варта. І я залишив їй записку на її столі, в якій говориться: "Ненсі, Біго був тут, ти, с**а".

Він також взяв зі столу конверт, адресований іншому члену Конгресу та підписаний Пелосі цифровим підписом.

Присяжні визнали Барнетта винним у восьми злочинах, включаючи крадіжку державного майна та перешкоджання офіційному розгляду. Перешкода офіційному розгляду може призвести до 20 років позбавлення волі.

У своїх свідченнях Барнетт визнав, що поводився погано, але наполягав на тому, що не розуміє, що Конгрес засвідчував голоси виборців і стверджував, що не усвідомлював, що перебуває в зоні обмеженого доступу, повідомляє Wall Street Journal.

Пояснюючи знамениту фотографію, він сказав присяжним: "Ось так я сиджу за своїм столом вдома", - повідомила газета.

Барнетт, виступаючи перед будівлею суду після винесення вироку, сказав журналістам, що він не отримав справедливого судового розгляду, бо не мав присяжних з його "рівних", згідно з відео його виступу від CBS News.

На запитання, що він мав на увазі, адвокат Барнетта сказав, що його клієнт не мав присяжних, які складаються з "людей з Арканзасу... або присяжних, політичний склад яких був би таким, як у решті Сполучених Штатів".