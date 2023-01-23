Нападение на Капитолий 6 января: присяжные признали виновным мужчину, который поставил ноги на стол в офисе Нэнси Пелоси

Детали

Обвинительный приговор был вынесен Ричарду "Биго" Барнетту.

62-летний Барнетт из Граветта, штат Арканзас, был одним из первых, кто был арестован после того, как сторонники бывшего президента Дональда Трампа штурмовали Капитолий в неудачной попытке помешать Конгрессу подтвердить победу Джо Байдена на выборах.

Его фотография, на которой он стоит на столе в офисе Пелоси, стала вирусной через несколько дней после нападения.

В интервью средствам массовой информации после нападения он сказал: "Я положил четвертак ей на стол, хотя она, черт возьми, того не стоит. И я оставил ей записку на ее столе, в которой говорится: "Нэнси, Биго был здесь, ты, с**а".

Он также взял со стола конверт, адресованный другому члену Конгресса и подписанный Пелоси цифровой подписью.

Присяжные признали Барнетта виновным в восьми преступлениях, включая кражу государственного имущества и препятствование официальному разбирательству. Воспрепятствование официальному разбирательству может привести к 20 годам лишения свободы.

В своих показаниях Барнетт признал, что вел себя плохо, но настаивал на том, что не понимает, что Конгресс удостоверял голоса избирателей и утверждал, что не осознавал, что находится в зоне ограниченного доступа, сообщает Wall Street Journal.

Объясняя знаменитую фотографию, он сказал присяжным: "Вот так я сижу за своим столом дома", - сообщила газета.

Барнетт, выступая перед зданием суда после вынесения приговора, сказал журналистам, что он не получил справедливого судебного разбирательства, потому что не имел присяжных из его "равных", согласно видео его выступления от CBS News.

На вопрос, что он имел в виду, адвокат Барнетта сказал, что у его клиента не было присяжных, состоящих из "людей из Арканзаса... или присяжных, политический состав которых был бы таким же, как в остальной части Соединенных Штатов".