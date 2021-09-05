Намагався вивісити банер проти Путіна: у Москві затримали активіста

Деталі

За словами цивільної дружини, разом з Чебановим, імовірно, затримали ще одного учасника акції. Куди повезуть затриманих, невідомо. Телефони з собою активісти не брали.

Додамо

1 серпня в телеграм-каналі “Что делать” з’явився анонс всеросійської акції — “без кримінальних складових, але зухвалої за своєю суттю”. Деталі акції повідомлялися тільки її учасникам. 5 вересня в “Что делать” почали з’являтися відео, на яких люди з різних міст запалюють фаєри в публічних місцях.

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