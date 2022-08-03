Намагався пробратись на базу відпочинку і застряг у паркані: як в Одеській області єнота рятували
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. В Одеській області єнот намагався потрапити на базу відпочинку і застряг у паркані. Тварину визволили рятувальники, а потім ще й знайшли їй нову домівку, передає УНН із посиланням на ДСНС в Одеській області.
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Як повідомили одеські рятувальники, відчайдушний єнотовидний собака намагався непомітно потрапити до бази відпочинку "Пристань", що у місті Біляївка (власне, його ціль ніхто так і не зрозумів), але не розрахував власних "габаритів" та гнучкість дерев'яного паркану, тому без допомоги рятувальників ніяк не обійшлось.
"За декілька хвилин наші хлопці прибули до річки Урудорова, на човні швиденько дісталися до місця та визволили цю "ракету" з пастки. Живий, тихесенько відходить від шокового стану і дивиться цими оченятами на своїх рятувальникі", - було зазначено у повідомленні.
Проте на цьому історія не завершилась.
"Ми не могли просто лишити його самого, ще й у такому стані, тому привезли до Одеси та передали в зоопарк, в якому вже встигли провести огляд, зробити уколи та навіть виділити нову домівку.
Житиме. Бо життя завжди перемагає!" - резюмували у ДСНС.