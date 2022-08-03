Пытался пробраться на базу отдыха и застрял в заборе: как в Одесской области енота спасали

Детали

Как сообщили одесские спасатели, отчаянная енотовидная собака пыталась незаметно попасть нав базу отдыха "Пристань", что в городе Беляевка (собственно, его цель никто так и не понял), но не рассчитал собственных "габаритов" и гибкости деревянного забора, потому без помощи спасателей никак не обошлось.

"За несколько минут наши ребята прибыли к реке Урудорова, на лодке быстренько добрались до места и освободили эту "ракету" из ловушки. Живой, тихонечко отходит от шокового состояния и смотрит этими глазками на своих спасатели", - говорится в сообщении.

Однако на этом история не завершилась.

"Мы не могли просто оставить его одного, еще и в таком состоянии, поэтому привезли в Одессу и передали в зоопарк, в котором уже успели провести осмотр, сделать уколы и даже выделить новый дом.

Будет жить. Ведь жизнь всегда побеждает!" - резюмировали в ГСЧС.