Пытался пробраться на базу отдыха и застрял в заборе: как в Одесской области енота спасали
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. В Одесской области енот пытался попасть на базу отдыха и застрял в заборе. Животное освободили спасатели, а потом еще и нашли ему новый дом, передает УНН со ссылкой на ГСЧС в Одесской области.
Детали
Как сообщили одесские спасатели, отчаянная енотовидная собака пыталась незаметно попасть нав базу отдыха "Пристань", что в городе Беляевка (собственно, его цель никто так и не понял), но не рассчитал собственных "габаритов" и гибкости деревянного забора, потому без помощи спасателей никак не обошлось.
"За несколько минут наши ребята прибыли к реке Урудорова, на лодке быстренько добрались до места и освободили эту "ракету" из ловушки. Живой, тихонечко отходит от шокового состояния и смотрит этими глазками на своих спасатели", - говорится в сообщении.
Однако на этом история не завершилась.
"Мы не могли просто оставить его одного, еще и в таком состоянии, поэтому привезли в Одессу и передали в зоопарк, в котором уже успели провести осмотр, сделать уколы и даже выделить новый дом.
Будет жить. Ведь жизнь всегда побеждает!" - резюмировали в ГСЧС.