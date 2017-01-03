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Намаганням Держгеонадра позбавити компанії дозволів на користування надрами передують політичні мотиви - експерт

Київ • УНН

 • 19478 перегляди

КИЇВ. 3 січня. УНН. Низка судових рішень, винесених проти Державної служби геології та надр України, яка намагається скасувати або відібрати дозволи на користування надрами у низки компаній, пов’язана з відсутністю фаховості працівників цього відомства. Таку думку у коментарі УНН зазначив експерт у галузі урановидобутку Олексій Фалькович.

“Я вважаю, що потрібно змінювати не так саму систему, як "гравців“, які грають у цій системі. Те, що люди, які там (у Державній службі геології та надр України — ред.) працюють — не компетентні, то це точно. Бо я вважаю, що компетентним геолог стає після того, які він, наприклад, захищає звіт у науково-редакційній раді. А якщо він не писав жодного проекту і жодного звіту, то який з нього фахівець”, — сказав О.Фалькович.

Також він зауважив, що така низка судових рішень, винесених проти Держгеонадра, пов’язана з політичними мотивами.

“Це (низка судових рішень, винесених проти Держгеонадра — ред.) є більш політичні мотиви. Тому такий безлад маємо, і такі рішення виходять”, — наголосив О.Фалькович.

Нагадаємо, ГПУ розслідує кримінальне провадження проти посадовців Держгеонадра за невиконання рішення суду.

Також нагадаємо, Держгеонадра намагаються позбавити ліцензії україно-американську компанію.

Окрім того, “Карпатська рудна компанія” у суді довела своє право на користування надрами.

Як повідомляв УНН, Держгеонадра вже понад півроку не виконує рішення суду на користь АЕСУ.

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