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Попыткам Госгеонедра лишить компании разрешений на пользование недрами предшествуют политические мотивы - эксперт

Попыткам Госгеонедра лишить компании разрешений на пользование недрами предшествуют политические мотивы - эксперт

Киев • УНН

 • 19478 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Ряд судебных решений, вынесенных против Государственной службы геологии и недр Украины, которая пытается отменить или отобрать разрешения на пользование недрами у ряда компаний, связан с отсутствием профессионализма работников этого ведомства. Такое мнение в комментарии УНН сказал эксперт в области уранодобычи Алексей Фалькович.

"Я считаю, что нужно менять не столько саму систему, как "игроков", которые играют в этой системе. То, что люди, которые там (в Государственной службе геологии и недр Украины - ред.) работают - не компетентны, то это точно. Потому что я считаю, что компетентным геолог становится после того как он, например, защищает отчет в научно-редакционном совете. А если он не писал ни одного проекта и ни одного отчета, то какой из него специалист", - сказал А.Фалькович.

Также он отметил, что такой ряд судебных решений, вынесенных против Госгеонедра, связан с политическими мотивами.

"Это (ряд судебных решений, вынесенных против Госгеонедра - ред.) является более политическим мотивам. Поэтому такой беспорядок имеем, и такие решения выходят", - подчеркнул А.Фалькович.

Напомним, ГПУ расследует уголовное производство в отношении должностных лиц Госгеонедра за невыполнение решения суда.

Также напомним, Госгеонедра пытаются лишить лицензии украинско-американскую компанию.

Кроме того, "Карпатская рудная компания" в суде доказала свое право на пользование недрами.

Как сообщал УНН, Госгеонедра уже более полугода не выполняет решение суда в пользу АЭСУ.

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