Попыткам Госгеонедра лишить компании разрешений на пользование недрами предшествуют политические мотивы - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Ряд судебных решений, вынесенных против Государственной службы геологии и недр Украины, которая пытается отменить или отобрать разрешения на пользование недрами у ряда компаний, связан с отсутствием профессионализма работников этого ведомства. Такое мнение в комментарии УНН сказал эксперт в области уранодобычи Алексей Фалькович.
"Я считаю, что нужно менять не столько саму систему, как "игроков", которые играют в этой системе. То, что люди, которые там (в Государственной службе геологии и недр Украины - ред.) работают - не компетентны, то это точно. Потому что я считаю, что компетентным геолог становится после того как он, например, защищает отчет в научно-редакционном совете. А если он не писал ни одного проекта и ни одного отчета, то какой из него специалист", - сказал А.Фалькович.
Также он отметил, что такой ряд судебных решений, вынесенных против Госгеонедра, связан с политическими мотивами.
"Это (ряд судебных решений, вынесенных против Госгеонедра - ред.) является более политическим мотивам. Поэтому такой беспорядок имеем, и такие решения выходят", - подчеркнул А.Фалькович.
Напомним, ГПУ расследует уголовное производство в отношении должностных лиц Госгеонедра за невыполнение решения суда.
Также напомним, Госгеонедра пытаются лишить лицензии украинско-американскую компанию.
Кроме того, "Карпатская рудная компания" в суде доказала свое право на пользование недрами.
Как сообщал УНН, Госгеонедра уже более полугода не выполняет решение суда в пользу АЭСУ.