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Намагалася схуднути: в Одесі померла 12-річна дівчинка з анорексією

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Одесі в лікарні померла 12-річна школярка, яку напередодні госпіталізували з діагнозом “анорексія”. Про це повідомили у поліції Одеської області, пише УНН.

Деталі

У поліції заявляють, що 12-річна дівчинка намагалася схуднути і довела організм до критичного стану. Поліцейські розпочали розслідування за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною.

Наразі правоохоронці встановлюють, як в повноцінній родині, що характеризується позитивно, могла статися така трагедія.

Нагадаємо

Колишній тренер збірної США зі спортивної гімнастики Джон Геддерт покінчив життя самогубством після того, як йому було пред’явлено звинувачення в 24 тяжких злочинах, включаючи 20 випадків торгівлі людьми і два випадки злочинного сексуальної поведінки. Жертви страждали від розладу харчової поведінки, включаючи булімію та анорексію, спроб самогубства і членоушкодження.

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