Пыталась похудеть: в Одессе умерла 12-летняя девочка с анорексией
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Одессе в больнице скончалась 12-летняя школьница, которую накануне госпитализировали с диагнозом “анорексия”. Об этом сообщили в полиции Одесской области, пишет УНН.
Детали
В полиции заявляют, что 12-летняя девочка пыталась похудеть и доказала организм до критического состояния. Полицейские начали расследование по факту злостного невыполнения обязанностей по уходу за ребенком.
Сейчас правоохранители устанавливают, как в полноценной семье, которая характеризуется положительно, могла произойти такая трагедия.
Напомним
Бывший тренер сборной США по спортивной гимнастике Джон Геддерт покончил жизнь самоубийством после того, как ему было предъявлено обвинение в 24 тяжких преступлениях, включая 20 случаев торговли людьми и два случая преступного сексуального поведения. Жертвы страдали от расстройства пищевого поведения, включая булимию и анорексию, попыток самоубийства и членовредительства.