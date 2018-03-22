Накопичувальні пенсії: у НКЦПФР сказали, без чого реформа неможлива
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Без прийняття законопроектів № 2413а та № 6303 розбудова другого рівня пенсійної системи неможлива. Про це заявив член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) Олександр Панченко, передає УНН з посиланням на НБУ.
“Без прийняття законопроектів № 2413а „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг“ та № 6303 „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інвесторів від зловживань на ринках капіталу“ розбудова другого рівня пенсійної системи не є можливою”, — зауважив він.
Як додав Панченко, прийняття цих законів є головними передумовами розбудови другого рівня пенсійної системи.
Нагадаємо, у НКЦПФР переконані, що запровадження накопичувальної системи пенсій згенерує в Україні великі ресурси довгострокових коштів, які зможуть залучати українські компанії.