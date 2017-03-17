"Нафтогаз" звільнив президента "Укртрансгазу"

Як повідомили у прес-службі, "Нафтогаз" оголосив пошук кандидатів та планує найближчим часом провести конкурс на заміщення посади президента "Укртрансгазу".

"Обов’язки президента "Укртрансгазу" тимчасово виконуватиме перший віце-президент товариства Мирослав Химко", - йдеться у повідомленні.

Як повдіомили у прес-службі компанії, І.Прокопів обіймав посаду президента "Укртрансгазу" з серпня 2014 року.

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"Укртрансгаз" без жодних перешкод і надалі забезпечуватиме надійне постачання газу українським та європейським споживачам", - наголосили у прес-службі.