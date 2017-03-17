"Нафтогаз" уволил президента "Укртрансгаза"

Как сообщили в пресс-службе, "Нафтогаз" объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента "Укртрансгаза".

"Обязанности президента" Укртрансгаза "временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко", - говорится в сообщении.

Как сообщили в пресс-службе компании, И.Прокопив занимал должность президента "Укртрансгаза" с августа 2014 года.

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"Укртрансгаз" без помех и в дальнейшем будет обеспечивать надежное снабжение газа украинских и европейских потребителей", - отметили в пресс-службе.