"Нафтогаз" уволил президента "Укртрансгаза"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. Правление НАК "Нафтогаз Украины" по согласованию с наблюдательным советом проголосовало за отставку президента ПАО "Укртрансгаз" Игоря Прокопива, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании.
Как сообщили в пресс-службе, "Нафтогаз" объявил поиск кандидатов и планирует в ближайшее время провести конкурс на замещение должности президента "Укртрансгаза".
"Обязанности президента" Укртрансгаза "временно будет исполнять первый вице-президент общества Мирослав Химко", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе компании, И.Прокопив занимал должность президента "Укртрансгаза" с августа 2014 года.
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"Укртрансгаз" без помех и в дальнейшем будет обеспечивать надежное снабжение газа украинских и европейских потребителей", - отметили в пресс-службе.