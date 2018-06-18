"Нафтогаз" звернувся в апеляцію у Швеції щодо виконання рішення Стокгольму
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. НАК "Нафтогаз України" звернувся до апеляційного суду у Швеції, який розглядає оскарження рішення Стокгольмського арбітражу за клопотанням російського ПАТ "Газпром" щодо газових контрактів. Про це повідомив головний комерційний директор НАК Юрій Вітренко у Facebook, передає УНН.
"Сьогодні ми зробили подання до апеляційного суду у Швеції, який розглядає оскарження рішення арбітражу. На відміну від арбітражу, правила якого забороняють публічність, подання до апеляційного суду є, як правило, публічними... Національна компанія "Нафтогаз України" виграє і у цьому поєдинку. Він буде непростим і тому ми просимо підтримки", - зазначив Вітренко.
Він нагадав, що НАК переміг у справі з "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі по обидвох контрактах.
"Газпром" програв нам і по контракту на поставку газу, і по контракту на транзит газу. "Газпром" програє і оскарження. Українські родини не будуть змушені платити "Газпрому" борг ні у 105 тис. грн, ні у 7 тис. грн. Оскільки оскарження рішення трибуналу не відміняє цього рішення, то ми зараз "Газпрому" нічого не винні. Це - результат нашої перемоги у Стокгольмі", - вказав він, додавши, що навпаки, "Газпром" зараз винний кожній українській родині більше 4,4 тис. грн.
"Газпром" нечесним шляхом намагається не виплачувати цей борг. Поки він лише досягнув призупинення примусового стягнення. Ми будемо домагатися покарання "Газпрому" за такі нечесні дії. Ми змусимо "Газпром" заплатити борг у повному обсязі і відшкодувати всі витрати з цим пов'язані", - зазначив Вітренко.
Раніше "Газпром" заявив, що домігся призупинення рішення арбітражу щодо спору з "Нафтогазом".
Нагадаємо, 28 травня російський “Газпром” направив до апеляційного суду округу Свеа заяву про повне скасування рішення Стокгольмського арбітражу щодо спору з “Нафтогазом України” за транзитним контрактом.
Як повідомляв УНН, суд заарештував активи “Газпрому” для виплати “Нафтогаз України” 2,6 млрд дол. за рішенням Стокгольмського арбітражу.