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"Нафтогаз" обратился в апелляцию в Швеции по выполнению решения Стокгольма

"Нафтогаз" обратился в апелляцию в Швеции по выполнению решения Стокгольма

Киев  •  УНН

 • 10282 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. НАК "Нафтогаз Украины" обратился в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения Стокгольмского арбитража по ходатайству российского ПАО "Газпром" по газовым контрактам. Об этом сообщил главный коммерческий директор НАК Юрий Витренко в Facebook, передает УНН.

"Сегодня мы сделали представление в апелляционный суд в Швеции, который рассматривает обжалование решения арбитража. В отличие от арбитража, правила которого запрещают публичность, представление в апелляционный суд является, как правило, публичным... Национальная компания "Нафтогаз Украины" выиграет и в этом поединке. Он будет непростым и поэтому мы просим поддержки", - отметил Витренко.

Он напомнил, что НАК победил по делу с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по обоим контрактам.

"Газпром" проиграл нам и по контракту на поставку газа, и по контракту на транзит газа. "Газпром" проиграет и обжалование. Украинские семьи не будут вынуждены платить "Газпрому" долг ни в 105 тыс. грн, ни в 7 тыс. грн. Поскольку обжалование решения трибунала не отменяет этого решения, то мы сейчас "Газпрому" ничего не должны. Это - результат нашей победы в Стокгольме", - отметил он, добавив, что наоборот, "Газпром" сейчас должен каждой украинской семье более 4,4 тыс. грн.

"Газпром" нечестным путем старается не выплачивать этот долг. Пока он только достиг приостановления принудительного взыскания. Мы будем добиваться наказания "Газпрома" за такие нечестные действия. Мы заставим "Газпром" заплатить долг в полном объеме и возместить все расходы, с этим связанные", - отметил Витренко.

Ранее "Газпром" заявил, что добился приостановления решения арбитража по спору с "Нафтогазом".

Напомним, 28 мая российский "Газпром" направил в апелляционный суд округа Свеа заявление о полной отмене решения Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом Украины" по транзитному контракту.

Как сообщал УНН, суд арестовал активы "Газпрома" для выплаты "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

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