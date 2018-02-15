“Нафтогаз” знизив вартість газу для промисловості на березень
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. НАК “Нафтогаз України” зменшив вартість газу для промислових споживачів на березень цього року на 10,8% — до 8,2 тис. грн за 1 тис. куб м за умови передоплати, передає УНН з посиланням на дані НАК.
Згідно з інформацією “Нафтогазу”, при передоплаті і закупівлі від 50 тис. куб. м за місяць ціна газу у березні для промисловості та дочірніх компанії НАК становитиме 8тис. 200,8 грн за 1 тис. куб м (з ПДВ).
При цьому, при оплаті по факту за місяць вартість газу становитиме 9 тис. 63,6 грн за 1 тис. куб.м, що на 10,6% менше, ніж у лютому.
Нагадаємо, у лютому НАК “Нафтогаз України” зменшив ціни на газ для промислових споживачів на 5,5-5,9%.