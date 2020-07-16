Нафтогаз за пів року сплатив до бюджету майже 75 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. За перше півріччя цього року Нафтогаз сплатив до державного бюджету 74,9 млрд грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Нафтогазу.
“За оперативними даними, за перше півріччя 2020 року надходження до державного та місцевих бюджетів від Групи Нафтогаз становили близько 74,9 млрд грн (у тому числі залишок дивідендів за результатами 2019 року — 39,6 млрд грн)”, — йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що надходження від підприємств Групи Нафтогаз сягнули майже 19% загальних доходів державного бюджету у першому півріччі 2020 року.
Окрім того, наголошується, що за результатами 2019 року фактичний сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи до бюджетів усіх рівнів становив 121,4 млрд грн.
Нагадаємо, Україна накопичила у ПСГ вже майже 21 млрд куб. м газу.