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Україна накопичила у ПСГ вже 20,82 млрд куб. м газу

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 липня. УНН. Обсяг газу в підземних сховищах України станом на 13 липня збільшився до 20,821 млрд куб. м, передає УНН з посиланням на дані ТОВ "Оператор ГТС України".

За останніми даними, за добу в ПСГ України закачано 78,77 млн куб. м газу.

З ПСГ України протягом доби газ не відбирався.

При цьому в даних за 13 липня вказано, що в Україну за добу надійшло зі Словаччини - 42,00 млн куб. м, з Угорщини та Польщі газ не надходив.

Додамо, на території України без урахування Криму - 12 ПСГ загальною активною ємністю 31 млрд куб. м.

Як повідомляв УНН, з листопада 2018 року ціна на газ для населення зросла до 8550 грн за тис. куб. м, з наступної весни її почали зменшувати. За даними Нафтогазу, ціна газу для населення у травні знизилася на 21% у порівнянні з місяцем раніше. Ціна на газ для населення у червні знизилася ще на 6%.

Українські Національні Новини

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