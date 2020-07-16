Нафтогаз за полгода уплатил в бюджет почти 75 млрд грн

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 64831 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 103843 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 108750 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 136689 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 111712 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 133091 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102373 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102633 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104781 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102164 просмотра

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Нафтогаз за полгода уплатил в бюджет почти 75 млрд грн

Нафтогаз за полгода уплатил в бюджет почти 75 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 16099 просмотра

КИЕВ. 16 июля. УНН. За первое полугодие этого года Нафтогаз уплатил в государственный бюджет 74,9 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.

"По оперативным данным, за первое полугодие 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от Группы Нафтогаз составили около 74,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019-го - 39,6 млрд грн)", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что поступления от предприятий Группы Нафтогаз достигли почти 19% общих доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года.

Кроме того, отмечается, что по результатам 2019-го фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.

Напомним, Украина накопила в ПХГ уже почти 21 млрд куб. м газа.

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