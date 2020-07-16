Нафтогаз за полгода уплатил в бюджет почти 75 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. За первое полугодие этого года Нафтогаз уплатил в государственный бюджет 74,9 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Нафтогаза.
"По оперативным данным, за первое полугодие 2020 года поступления в государственный и местные бюджеты от Группы Нафтогаз составили около 74,9 млрд грн (в том числе остаток дивидендов по результатам 2019-го - 39,6 млрд грн)", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что поступления от предприятий Группы Нафтогаз достигли почти 19% общих доходов государственного бюджета в первом полугодии 2020 года.
Кроме того, отмечается, что по результатам 2019-го фактический совокупный размер налоговых и дивидендных платежей группы в бюджеты всех уровней составил 121,4 млрд грн.
Напомним, Украина накопила в ПХГ уже почти 21 млрд куб. м газа.