“Нафтогаз” вперше за останні 5 років отримав чистий прибуток

Зазначається, що при цьому компанія отримала збиток за напрямом діяльності “Оптова торгівля газом” в розмірі 2,9 млрд грн. 40% збитку зумовлено реалізацією газу для споживачів, які підпадають під дію спеціальних обов’язків (постанова КМУ від 01.10.15 № 758).

За результатами 2016 року компанія планує сплатити державі дивіденди в розмірі 13,3 млрд грн (50% від прибутку 2016 року). Крім того, планується сплатити 2,4 млрд грн авансового внеску з податку на прибуток. Такі показники правління Нафтогазу заклало у фінансовому плані на 2017 рік.

“Ці пропозиції були підтримані наглядовою радою Нафтогазу і будуть подані на розгляд Кабінету Міністрів України. Очікується, що остаточне рішення щодо розміру дивідендів буде прийняте акціонером компанії (Кабінетом Міністрів України) до 30 квітня 2017 року”, — йдеться у повідомленні компанії.

Зауважується, що при цьому суттєвим ризиком для ліквідності Нафтогазу і його спроможності здійснювати виплати залишається неухвалення законодавчих актів та рішень, які передбачені в урядовому плані дій з реформи корпоративного управління в Нафтогазі. Оскільки кредитні лінії, залучені Нафтогазом у міжнародних фінансових організацій, безпосередньо пов’язані з реалізацією реформи корпоративного управління, будь-які порушення у виконанні затверджених планів можуть призвести до скасування кредитних ліній та вимоги одномоментного повернення коштів з боку кредиторів.

Протягом 2016 року Нафтогаз як окрема юридична особа сплатив до бюджету податків та інших обов’язкових платежів на суму 16,3 млрд грн і став другим за розміром платником податків в Україні (після ПАТ “Укргазвидобування”, яке входить до групи Нафтогаз). При цьому вперше за останні 10 років компанія не отримувала бюджетного фінансування. У 2015 році Нафтогаз сплатив податків на 17,9 млрд грн, але при цьому отримав з бюджету 29,7 млрд грн.