"Нафтогаз" впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль

При этом компания получила убыток по направлению деятельности “Оптовая торговля газом” в размере 2,9 млрд грн. 40% убытка обусловлено реализацией газа потребителям, которые подпадают под действие специальных обязанностей (постановление КМУ от 01.10.15 № 758).

“По результатам 2016 года компания планирует выплатить государству дивиденды в размере 13,3 млрд грн (50% от прибыли 2016 года). Кроме того, планируется выплатить 2,4 млрд грн авансового платежа по налогу на прибыль. Такие показатели правление Нафтогаза заложило в финансовом плане на 2017 год. Эти предложения были поддержаны наблюдательным советом Нафтогаза и будут поданы на рассмотрение Кабинета Министров Украины. Ожидается, что окончательное решение относительно размера дивидендов будет принято акционером компании (Кабинетом Министров Украины) до 30 апреля 2017 года”, — говорится в сообщении.

При этом существенным риском для ликвидности Нафтогаза и его возможности осуществлять выплаты остается непринятие законодательных актов и решений, которые предусмотрены в правительственном плане действий по реформе корпоративного управления в Нафтогазе. Поскольку кредитные линии, привлеченные Нафтогазом у международных финансовых организаций, непосредственно связаны с реализацией реформы корпоративного управления, любые нарушения в выполнении утвержденных планов могут привести к отмене кредитных линий и требованию одномоментного возврата средств со стороны кредиторов.

На протяжении 2016 года Нафтогаз как отдельное юридическое лицо заплатил в бюджет налогов и других обязательных платежей на сумму 16,3 млрд грн и стал вторым по размеру налогоплательщиком в Украине (после ПАО “Укргазвыдобування”, которое входит в группу Нафтогаз). При этом впервые за последние 10 лет компания не получала бюджетного финансирования. В 2015 году Нафтогаз заплатил 17,9 млрд грн налогов, но при этом получил из бюджета 29,7 млрд грн.