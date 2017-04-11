"Нафтогаз" впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 52760 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105269 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162114 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119172 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118171 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113458 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104890 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107237 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103719 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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"Нафтогаз" впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль

"Нафтогаз" впервые за последние 5 лет получил чистую прибыль

Киев  •  УНН

 • 13532 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. По результатам 2016 года Нафтогаз получил чистую прибыль в размере 26,5 млрд грн, которая была обеспечена преимущественно прибылью от транзита. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию, которая содержится в опубликованной финансовой отчетности компании.

При этом компания получила убыток по направлению деятельности “Оптовая торговля газом” в размере 2,9 млрд грн. 40% убытка обусловлено реализацией газа потребителям, которые подпадают под действие специальных обязанностей (постановление КМУ от 01.10.15 № 758).

“По результатам 2016 года компания планирует выплатить государству дивиденды в размере 13,3 млрд грн (50% от прибыли 2016 года). Кроме того, планируется выплатить 2,4 млрд грн авансового платежа по налогу на прибыль. Такие показатели правление Нафтогаза заложило в финансовом плане на 2017 год. Эти предложения были поддержаны наблюдательным советом Нафтогаза и будут поданы на рассмотрение Кабинета Министров Украины. Ожидается, что окончательное решение относительно размера дивидендов будет принято акционером компании (Кабинетом Министров Украины) до 30 апреля 2017 года”, — говорится в сообщении.

При этом существенным риском для ликвидности Нафтогаза и его возможности осуществлять выплаты остается непринятие законодательных актов и решений, которые предусмотрены в правительственном плане действий по реформе корпоративного управления в Нафтогазе. Поскольку кредитные линии, привлеченные Нафтогазом у международных финансовых организаций, непосредственно связаны с реализацией реформы корпоративного управления, любые нарушения в выполнении утвержденных планов могут привести к отмене кредитных линий и требованию одномоментного возврата средств со стороны кредиторов.

На протяжении 2016 года Нафтогаз как отдельное юридическое лицо заплатил в бюджет налогов и других обязательных платежей на сумму 16,3 млрд грн и стал вторым по размеру налогоплательщиком в Украине (после ПАО “Укргазвыдобування”, которое входит в группу Нафтогаз). При этом впервые за последние 10 лет компания не получала бюджетного финансирования. В 2015 году Нафтогаз заплатил 17,9 млрд грн налогов, но при этом получил из бюджета 29,7 млрд грн.

 

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