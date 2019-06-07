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"Нафтогаз" три роки не затверджує фінансовий план – Кістіон

"Нафтогаз" три роки не затверджує фінансовий план – Кістіон

Київ • УНН

 • 10481 перегляди

КИЇВ. 7 червня. УНН. Компанія НАК "Нафтогаз" три роки не затверджує фінансовий план. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон під час години запитань до уряду, передає кореспондент УНН.

"Протягом останніх трьох років компанія НАК "Нафтогаз Україна" не затверджує фінансовий план, тобто працює без фінансового документа. Я думаю, тут є питання, над яким треба попрацювати і депутатам, і правоохоронним органам", - зазначив Кістіон.

Він додав, що з 2016 року компанія прибуткова, тільки на апарат управління компанією у вигляді зарплати витрачається більш ніж 3,5 млрд грн.

Як повідомляв УНН, Рахункова палата досі не потрапила до "Нафтогазу" для проведення аудиту через супротив керівництва компанії.

Раніше голова "Нафтогазу" відмовився називати свою зарплату

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