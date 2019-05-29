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Рахункову палату досі не пустили до "Нафтогазу" для аудиту

Рахункову палату досі не пустили до "Нафтогазу" для аудиту

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Рахункова палата досі не потравила до "Нафтогазу" для проведення аудиту через супротив керівництва компанії. Про це заявив голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час засідання парламенту, передає кореспондент УНН.

"Контрольна група так і не змогла потрапити до НАК "Нафтогазу". Ми проінформували ГПУ і я чекаю конкретних рішень від Генеральної прокуратури", - зазначив Пацкан.

За його словами, перевірка держкомпанії здійснювалась за матеріалами Кабінету міністрів.

При цьому він додав, що, на його думку, компанія має бути повернута у держвласність і працювати на потреби громадян України.

Як повідомляв УНН, 24 квітня Рахункова палата повідомила, що аудиторський звіт щодо НАК "Нафтогаз-Україна" було затверджено на засіданні Рахункової палати.

Українські Національні Новини

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