Нафтогаз ще цього року зобов'язали сплатити до бюджету 8,5 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Кабінет міністрів України ухвалив рішення зобов’язати НАК "Нафтогаз України" виплатити 8,5 мільярда гривень дивідендів за 9 місяців 2019 року до державного бюджету до 27 грудня. Про це йдеться у відповідному розпорядженні Кабміну від 26 грудня, опублікованому на сайті уряду, передає УНН.
"АТ “НАК “Нафтогаз України” не пізніше 27 грудня 2019 року спрямувати частину чистого прибутку за дев’ять місяців 2019 року в сумі 8 500 000 000 гривень на виплату дивідендів до державного бюджету в рахунок дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році", - йдеться у тексті документа.
Також у розпорядженні установлюється, що під час розрахунку та сплати дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності у 2019 році НАК ця сума враховується.
Нагадаємо, нещодавно міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що держкомпанії не сплатили до бюджету понад 10 млрд грн дивідендів.
Раніше Нафтогаз прозвітував про сплату до бюджету майже 97 млрд грн.