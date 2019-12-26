Нафтогаз еще в этом году обязали уплатить в бюджет 8,5 млрд грн

"АО "НАК "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8 500 000 000 гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году ", - говорится в тексте документа.

Также в распоряжении устанавливается, что при расчете и уплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году НАК эта сумма учитывается.

Напомним, недавно министр финансов Оксана Маркарова заявила, что госкомпании не оплатили в бюджет более 10 млрд грн дивидендов.

Ранее Нафтогаз отчитался об уплате в бюджет почти 97 млрд грн.