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Нафтогаз еще в этом году обязали уплатить в бюджет 8,5 млрд грн

Нафтогаз еще в этом году обязали уплатить в бюджет 8,5 млрд грн

Киев  •  УНН

 • 10288 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Кабинет министров Украины принял решение обязать НАК "Нафтогаз Украины" выплатить 8,5 миллиарда гривен дивидендов за 9 месяцев 2019 года в государственный бюджет до 27 декабря. Об этом говорится в соответствующем распоряжении Кабмина от 26 декабря, опубликованном на сайте правительства, передает УНН.

"АО "НАК "Нафтогаз Украины" не позднее 27 декабря 2019 года направить часть чистой прибыли за девять месяцев 2019 года в сумме 8 500 000 000 гривен на выплату дивидендов в государственный бюджет в счет дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году ", - говорится в тексте документа.

Также в распоряжении устанавливается, что при расчете и уплате дивидендов по результатам финансово-хозяйственной деятельности в 2019 году НАК эта сумма учитывается.

Напомним, недавно министр финансов Оксана Маркарова заявила, что госкомпании не оплатили в бюджет более 10 млрд грн дивидендов.

Ранее Нафтогаз отчитался об уплате в бюджет почти 97 млрд грн.

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