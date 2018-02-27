"Нафтогаз" розпочав імпорт газу з Євросоюзу
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Нещодавне збільшення імпорту газу Україною пов’язано з тим, що “Нафтогаз” розпочав імпорт газу з Європейського союзу. Про це повідомив журналістам на дев’ятому щорічному “Українському енергетичному форумі” головний комерційний директор НАК “Нафтогаз України” Юрій Вітренко, передає кореспондент УНН.
“„Нафтогаз“ розпочав імпорт газу, насамперед зі Словаччини та Угорщини. Компанія імпортує близько 12 млн кубометрів газу на добу”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, обсяг газу в підземних сховищах України станом на 25 лютого зменшився до 10,322 млрд куб.м.
Нагадаємо, Україна через морози збільшила відбір газу з підземних сховищ на 7% — до 101 млн куб. м на добу.