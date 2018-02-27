"Нафтогаз" начал импорт газа из Евросоюза
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Недавнее увеличение импорта газа Украиной связано с тем, что "Нафтогаз" начал импорт газа из Европейского союза. Об этом сообщил журналистам на девятом ежегодном "Украинском энергетическом форуме" главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, передает корреспондент УНН.
""Нафтогаз" начал импорт газа, прежде всего из Словакии и Венгрии. Компания импортирует около 12 млн кубометров газа в сутки", - сказал он.
Как сообщал УНН, объем газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 25 февраля уменьшился до 10,322 млрд куб.
Напомним, Украина из-за морозов увеличила отбор газа из подземных хранилищ на 7% - до 101 млн куб. м в сутки.