Нафтогаз привітав польських колег з перемогою над Газпромом
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У НАК "Нафтогаз України" привітали рішення Стокгольмського арбітражу на користь польської газової компанії PGNiG у суперечці з російським Газпромом. Відповідне повідомлення опубліковане на Facebook-сторінці української компанії, передає УНН.
"Вітаємо наших колег! Боротьба за ринкові правила може бути виснажливою і здаватись безнадійною, але вона того варта", - повідомили у компаії, коментуючи виграш PGNiG арбітражу проти Газпрому.
У Нафтогазі вважають, що рішення арбітражу в черговий раз довело неринковість застосування правила "бери або плати".
"Трибунал не тільки задовольнив вимогу компанії PGNiG про перегляд ціни з урахуванням ринкових умов, а й змінив спосіб встановлення ціни на російський газ, прив'язавши його до цін на газ у Західній Європі", - йдеться в повідомленні.
У компанії зазначили, що раніше, згідно з пунктом "бери або плати", прописаним у контракті, PGNiG повинна була оплачувати не менше ніж 8,7 млрд кубометрів газу на рік, навіть якщо він їй не потрібен.
"Але після рішення трибуналу, Газпром має повернути PGNiG приблизно 1,5 млрд доларів", - наголосили в Нафтогазі.
Нагадаємо, напередодні польська нафтогазова компанія PGNiG повідомила, що 30 березня вона отримала інформацію про остаточне рішення арбітражного спору з Газпромом щодо ціни поставок газу за Ямальським контрактом.