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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 71382 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 84449 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 97474 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 94825 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 106170 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 91508 просмотра

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5 марта, 08:58 • 103467 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131119 просмотра

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Нафтогаз поздравил польских коллег с победой над Газпромом

Нафтогаз поздравил польских коллег с победой над Газпромом

Киев  •  УНН

 • 13681 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В НАК "Нафтогаз Украины" приветствовали решение Стокгольмского арбитража в пользу польской газовой компании PGNiG в споре с российским Газпромом. Соответствующее сообщение опубликовано на Facebook-странице украинской компании, передает УНН.

"Поздравляем наших коллег! Борьба за рыночные правила может быть изнурительной и казаться безнадежной, но она того стоит", - сообщили в компаии, комментируя выигрыш PGNiG арбитража против Газпрома.

В Нафтогазе считают, что решение арбитража в очередной раз доказало нерыночность применения правила "бери или плати".

"Суд не только удовлетворил требование компании PGNiG о пересмотре цены с учетом рыночных условий, но и изменил способ установления цены на российский газ, привязав его к ценам на газ в Западной Европе", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ранее, согласно пункту "бери или плати", прописанному в контракте, PGNiG должна была оплачивать не менее 8,7 млрд кубометров газа в год, даже если он ей не нужен.

"Но после решения трибунала, Газпром должен вернуть PGNiG примерно 1,5 млрд долларов", - отметили в Нафтогазе.

Напомним, накануне польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что 30 марта она получила информацию об окончательном решении арбитражного спора с Газпромом по цене поставок газа по Ямальскому контракту.

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