“Нафтогаз” попросив у США підтримки для зупинення проекту “Північний потік-2”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв закликав американську сторону розглянути більш активні кроки для протидії російському обхідному газопроводу “Північний потік-2”. Про це він сказав під час зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації президента Дональда Трампа та членами Конгресу США, повідомляє прес-служба “Нафтогазу”, передає УНН.
“„Північний потік-2“ не лише підірве українську економіку і дозволить Росії шантажувати країни Центральної та Східної Європи, а й усуне єдиний чинник, який наразі змушує Росію підтримувати бодай якусь стабільність на сході України. Зараз Росії потрібен транзитний маршрут через Україну, щоб заробляти на продажу газу на європейському ринку. Однак якщо „Північний потік-2“ побудують, українська газотранспортна система більше не буде стримуючим фактором. За таких умов Москва зможе розгорнути повномасштабну війну на сході України. Сполучені Штати не повинні цього допустити”, — сказав А.Коболєв.
Цю позицію він озвучив і під час зустрічі з сенатором Роджером Вікером (Республіканська партія, Міссісіпі), головою Комісії з безпеки та співробітництва в Європі, також відомої як Гельсінська комісія США.
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“Блокування „Північного потоку-2“ є спільним інтересом Сполучених Штатів та України. Нафтогаз бореться, щоб зупинити цей небезпечний проект, який може посилити залежність європейських союзників Америки від Росії та зробити їх більш вразливими до російського впливу. Однак Росія має багато західних партнерів у цьому проекті. Нафтогаз не може здолати Північний потік-2 самотужки. Нам потрібна підтримка Сполучених Штатів. Нам важливо, щоб Сполучені Штати чітко дали зрозуміти, що не готові допустити зростання залежності Європи від Росії”, — зазначив він.
Під час відвідання Атлантичної ради, А.Коболєв підсумував, що спільними зусиллями США та зацікавлені сторони у Європі зможуть зупинити “Північний потік-2” і захистити спільні інтереси.
Як повідомляв УНН, Єврокомісія офіційно схвалила пропозицію щодо поширення на газопроводи з третіх країн вимог Третьої газової директиви, що дозволить частково контролювати російський трубопровід "Північний потік-2".