“Нафтогаз” попросив у США підтримки для зупинення проекту “Північний потік-2”

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Голова правління НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв закликав американську сторону розглянути більш активні кроки для протидії російському обхідному газопроводу “Північний потік-2”. Про це він сказав під час зустрічі у Вашингтоні з представниками адміністрації президента Дональда Трампа та членами Конгресу США, повідомляє прес-служба “Нафтогазу”, передає УНН.