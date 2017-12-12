"Нафтогаз" попросил у США поддержки для остановки проекта "Северный поток-2"

""Северный поток-2" не только подорвет украинскую экономику и позволит России шантажировать страны Центральной и Восточной Европы, но и устранит единственный фактор, который сейчас заставляет Россию поддерживать хоть какую-то стабильность на востоке Украины. Сейчас России нужен транзитный маршрут через Украину, чтобы зарабатывать на продаже газа на европейском рынке. Однако если "Северный поток-2" построят, украинская газотранспортная система больше не будет сдерживающим фактором. При таких условиях Москва сможет развернуть полномасштабную войну на востоке Украины. Соединенные Штаты не должны этого допустить", - сказал А.Коболев.

Эту позицию он озвучил и во время встречи с сенатором Роджером Викери (Республиканская партия, Миссисипи), председателем Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе, также известной как Хельсинская комиссия США.

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"Блокировка "Северного потока-2" является общим интересом Соединенных Штатов и Украины. Нафтогаз борется, чтобы остановить этот опасный проект, который может усилить зависимость европейских союзников Америки от России и сделать их более уязвимыми к российскому влиянию. Однако у России много западных партнеров в этом проекте. Нафтогаз не может преодолеть "Северный поток-2" самостоятельно. Нам нужна поддержка Соединенных Штатов. Нам важно, чтобы Соединенные Штаты четко дали понять, что не готовы допустить роста зависимости Европы от России", - отметил он.

Во время посещения Атлантического совета, А.Коболев подытожил, что совместными усилиями США и заинтересованные стороны в Европе смогут остановить "Северный поток-2" и защитить общие интересы.

Как сообщал УНН, Еврокомиссия официально одобрила предложение о распространении на газопроводы из третьих стран требований Третьей газовой директивы, которое позволит частично контролировать российский трубопровод "Северный поток-2".