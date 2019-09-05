“Нафтогаз” планує закупити ПО, яке відстежує дії користувача комп’ютера
Київ • УНН
КИЇВ. 5 вересня. УНН. Акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” планує придбання програмне забезпечення для системи аудиту дій користувачів. Про це йдеться у системі публічних закупівель Prozorro, передає УНН.
“Нафтогаз України” планує придбання примірників програмного забезпечення з метою забезпечення можливості ефективного виявлення, збору, управління та аналізу інформаційних інцидентів інформаційної безпеки. А це — запис користувацьких сесій, відслідковування дій користувача на різних ОС, контроль підключення пристроїв на USB тощо. Наприклад, програмне забезпечення повинно вміти збирати наступні дані на ОС Windows:
• Назву запущеного додатку
• Назви заголовків вікон
• URL
• Назви веб сайтів
• Назви запущених процесів
• Захоплювати дій з клавіатури і тому подібне.
Система має записувати всі команди, що виконуються на ОС, у тому числі що запущені за допомогою скриптів.
Очікувана вартість програмного забезпечення — 6 554 139 грн.
Строк постачання програмного забезпечення щодо Системи аудиту дій користувачів — до 31 грудня 2019 року.
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